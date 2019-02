Unbekannte brechen in Kirchenbüro des Pfarrhauses ein CC-Editor öffnen

Unbekannte sind in das Kirchenbüro in Heiligenrode an der Straße Auf dem Kloster eingebrochen. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Stuhr. Laut Polizeiangaben ist am Montagabend,25. Februar, in Heiligenrode in das Kirchenbüro des Pfarrhauses eingebrochen worden. Es werden Zeugen gesucht.