Stuhr. Unbekannte haben am Wochenende die Eingangstür des Tennisheims An der Graft eingeschlagen und Getränke entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, gegen 18 Uhr, bis Sonntag, gegen 8 Uhr mit Pflastersteinen die Eingangstür des Tennisheims in der Straße An der Graft eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter durch die entstandene Öffnung ins Gebäude und entwendeten dort einige Getränkeflaschen. Mehrere Flaschen konnten im näheren Umfeld aufgefunden werden, so die Polizei weiter.

Zeugen gesucht

Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, seht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, sich unter (0421) 806 60 zu melden.