Stuhr. Gleich zwei Fahrzeuge sind in der Gemeinde Stuhr gestohlen worden. Das berichtet die Polizei.

Gleich zwei Diebstähle meldet die Polizei aus der Gemeinde Stuhr. In der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr, sind Unbekannte auf das Gelände einer Verleihfirma für Baumaschinen an der Holunder Straße in Seckenhausen gelangt und haben dort einen Minibagger auf einen Trailer geladen. Zudem brachen sie einen Baucontainer auf und entkamen mit der hochwertigen Beute in unbekannte Richtung. Bagger, Trailer und weiteres entwendetes Zubehör haben laut Polizei einen Gesamtwert von rund 10000 Euro.

Abschleppwagen gestohlen

In der Nacht zu Freitag gelang es bislang unbekannten Tätern gegen Mitternacht auf noch unbekannte Art und Weise, einen an der Gutenbergstraße in Stuhr abgestellten Abschleppwagen einer Auto-Recyclingfirma zu öffnen und anschließend mit diesem davon zu fahren. Der Transporter der Marke Mercedes Benz hatte das Kennzeichen DH-DQ 2 und noch einen geschätzten Wert von rund 16.500 Euro.