Stuhr. Die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Stuhr will sich für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Stuhr einsetzen.

Die Fraktion beantragt deshalb, dass die Verwaltung prüfen möge, ob aktive Mitglieder der Feuerwehr künftig bei der Vergabe kommunaler Baugrundstücke stärker berücksichtigt werden können, wenn sie Bauland erwerben wollen. „Die Freiwillige Feuerwehr hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Dabei übernimmt sie eine hoheitliche Aufgabe in der Gemeinde Stuhr“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Schröder. Die aktiven Mitglieder leisteten viele Stunden ehrenamtlichen Dienst und seien praktisch immer in Bereitschaft. „Die Gemeinde hat daher ein besonderes Interesse, aktiven Mitgliedern der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, in der Gemeinde Stuhr langfristig wohnhaft zu bleiben“, sagt Schröder.