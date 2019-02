Brinkum. Die neue Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum ist eingeweiht worden. Das 2,8-Millionen-Euro-Projekt von Verein und Gemeinde ist im Rekordtempo realisiert worden.

Vereinssportler und Schüler können am Brunnenweg in Brinkum ab sofort in einem richtigen Schmuckstück Sport treiben: Nach einem knappen Jahr Bauzeit ist gestern Mittag die neue Zweifeldsporthalle des FTSV Jahn Brinkum eingeweiht worden. 2,8 Millionen Euro hat die 44 mal 23 Meter große Sportstätte gekostet, die für Basketball, Handball, Korbball, Volleyball, Badminton und Leichtathletik ausgelegt ist.

Drei in die Jahre gekommene Sporthallen

Damit ist der erste Schritt abgeschlossen, eine unbefriedigende Situation mit drei in die Jahre gekommenen Sporthallen in dem Stuhrer Ortsteil grundlegend umzudrehen. Sowohl die beiden Schulsportstätten der KGS Brinkum als auch die Halle an der Jahnstraße, die von den FTSV-Sportlern genutzt wird, bedürfen dringend einer Renovierung.

Neubau statt Sanierung

Bei der Suche nach einer Lösung für die knifflige Aufgabe, die drei Hallen zu sanieren, ohne den Sportbetrieb zu sehr einschränken zu müssen, kam im Jahr 2017 eine bis dahin nicht vorgesehene Variante ins Spiel: Statt die Halle Jahnstraße zu sanieren, wird an der Ecke Brunnenweg/Birkenstraße gleich eine ganz neue gebaut.

Gemeinschaftsprojekt bleibt im Kostenrahmen

Dann ging alles ganz schnell. Im August 2017 segnete die Politik den Plan ab, im März 2018 begannen die Bauarbeiten. Termingerecht und innerhalb des gesetzten Kostenrahmens konnte das Bauvorhaben jetzt abgeschlossen werden. Ein Gemeinschaftsprojekt, das die stellvertretende Bürgermeisterin in der Feierstunde gestern in der Mensa der benachbarten KGS Brinkum als „kleine Sensation“ bezeichnete.

Zuschüsse und höhere Mitgliedsbeiträge

Denn mit einem „kreativen Kniff“ sei es gelungen, die finanziellen Fördermöglichkeiten optimal auszuschöpfen. Die Gemeinde Stuhr als Eigentümerin und der FTSV Jahn Brinkum als Bauherr haben den Hallenbau gemeinsam geplant und umgesetzt. Die Gemeinde übernahm die Hälfte der Baukosten sowie die Kosten für die Erschließung und die Außenanlagen. Der mit mehr als einer Million Euro immer noch beträchtliche Eigenanteil des FTSV konnte zum einen gestemmt werden, weil die Mitglieder eine monatliche Beitragserhöhung von zwei Euro pro Mitglied mittrugen. Zum anderen bewilligte der Landessportbund einen Zuschuss von knapp 100.000 Euro.

Am Samstag Tag der offenen Tür

Grundlage der Unterstützung durch die Gemeinde ist die Absprache, dass die neue Sporthalle während der Renovierung der beiden Hallen der KGS Brinkum für den Schulsport zur Verfügung gestellt wird. KGS-Schulleiter Michael Triebs wies während der Einweihungsfeier allerdings darauf hin, dass sich die Sanierung der KGS-Sporthallen verzögere.

Die neue Halle kann heute besichtigt werden: Mehrere Abteilungen des FTSV Jahn Brinkum geben mit einem Tag der offenen Tür von 11 bis 15 Uhr Einblicke in ihre Sportart.