Brinkum. Zwei Personen sind am Mittwoch gegen 20.35 Uhr bei einem Unfall auf der Bremer Straße in Brinkum-Nord verletzt worden. Ein Auto und ein Linienbus waren zusammengestoßen.

An der Kreuzung mit der Ortsumgehung Brinkum in Richtung Syke fuhr ein 22-jähriger Golf-Fahrer aus Syke laut Polizei bei Rot über die Ampel. Er stieß mit einem Bus der BSAG aus Bremen zusammen, der aus Brinkum-Ortsmitte nach links auf die Bremer Straße in Richtung Bremen abbiegen wollte.

Beide Golf-Insassen verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuginsassen des VW Golfs leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen ist nach Schätzung der Polizei ein Gesamtschaden von 20.000 Euro entstanden.