Brinkum. Interesse hätte er schon gehabt, doch es gab zu viele Vorgaben: Unternehmer Rolf Specht plauderte aus dem Nähkästchen, warum sich Investoren mit dem Ortskern Brinkum schwertun.

Der Brinkumer Ortskern soll sein Gesicht in den kommenden Jahren kräftig verändern, das Areal rund um den Busbahnhof mit attraktiven Wohn-, Einkaufs- und Dienstleistungsangeboten deutlich aufgewertet und belebt werden. Auf der Grundlage eines Entwicklungskonzepts der Gemeinde sollte im vergangenen Jahr ein Investor gefunden werden – die Suche blieb erfolglos.

„Wurm muss dem Fisch schmecken“

Hinweise, warum sich bisher kein finanzkräftiger Partner für den Umbau der Ortsmitte Brinkum gefunden hat, lieferte am Dienstagabend Rolf Specht, Chef der auf die Entwicklung von Pflegeimmobilien spezialisierten Bremer Specht-Gruppe. „Der Wurm muss dem Fisch schmecken“, bemühte der 66-Jährige als Gastredner der CDU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) eine Angler-Analogie und beklagte, dass die Vorgaben der Politik und die Ausschreibung „zu umständlich“ gewesen seien. „Investoren lieben es nicht, wenn ihnen zu viele Vorgaben gemacht werden“, betonte Specht, dessen Unternehmensgruppe derzeit unter anderem am Moorweg in Delmenhorst eine Seniorenwohnanlage baut.

Brinkum keine „Eins-a-Lage“

Drei Dinge seien für die Investitionsentscheidung entscheidend, erklärte Specht vor rund 60 Zuhörern im großen Saal der Firma „rff Handels GmbH“ in Brinkum-Nord: „Lage, Lage, Lage.“ Zwar biete sich in Brinkum eine „hervorragende Chance“, etwas für die Bürger zu entwickeln, der Standort sei wegen der Nähe zu Bremen durchaus attraktiv. Dennoch handele es sich nicht um eine „Eins-a-Lage“ und er habe deshalb angesichts der umfangreichen Vorgaben des Investorenwettbewerbs kein Interesse an einer Teilnahme gehabt. Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier erklärte diese Vielfalt an planerischen Vorgaben in der anschließenden Diskussion mit dem Zwang zum Kompromiss. Denn es seien viele unterschiedliche Interessenlagen und Meinungen der Bürger – etwa ob es mehr oder weniger Parkraums bedarf – unter einen Hut zu bringen.

Große Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen

Als Rolf Specht noch einmal auf den Brinkumer Ortskern angesprochen wurde, lieferte der Investor, der nach eigenen Angaben in 30 Jahren mehr als 100 Projekte verwirklicht hat, Ansätze einer Vision für das Areal links und rechts der Bremer Straße: In die Ortsmitte gehören demnach Wohnungen für junge und alte Menschen, dazu Cafés, eventuell eine Kita. „Es gibt eine riesige Nachfrage nach barrierefreien Servicewohnungen“, erläuterte Specht. Ein großes Problem für das Entwicklungsprojekt seien jedoch die „weglaufenden Baupreise“. Trotz hoher Mietpreise, die sich erzielen ließen, werde das Projekt so teuer, dass wegen geringer Renditeaussichten Investoren nur schwer zu gewinnen seien.