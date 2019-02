Stuhr. Zu einem Unfall mit zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen ist es am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Diepholzer Straße in Brinkum gekommen.

In einem Kreuzungsbereich übersah eine 50-jährige Smart-Fahrerin eine vorfahrtsberechtigte 65-jährige andere Smart-Fahrerin. Es kam laut Polizei zu einem Zusammenstoß, wobei die 65-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt wurde. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Zwei jugendliche Mitfahrerinnen in den betroffenen Smarts wurden leicht verletzt. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.