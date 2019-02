Stuhr. Der Fahrer eines Linienbusses hat sich am Freitagabend, 15. Februar, in Stuhr verfahren. Bei seiner Fahrt prallte er dann gegen eine Grundstücksmauer. Dann floh er vom Unfallort.

In Stuhr-Brinkum hat sich am Freitag gegen 23.20 Uhr der Fahrer eines Linienbusses verfahren. Da es das erste Mal war, dass er diese Strecke fuhr, war sie ihm nicht bekannt. So fuhr er laut Polizei mit seinem Bus durch die Merkurstraße. Hier stieß er mit seinem schweren Fahrzeug gegen eine Grundstücksmauer und beschädigte sie. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren, da ein geschätzter Schaden von mehreren tausend Euro entstanden ist.