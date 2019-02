Stuhr. Zu einem Unfall ist es am Freitag, 15. Februar, in Stuhr-Brinkum gekommen. Dabei wurde ein 24-jähriger Stuhrer verletzt.

Am Freitag gegen 15.40 Uhr hat es auf der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum gekracht: Laut Polizei fuhr ein 24-jähriger Stuhrer mit seinem Seat auf der Bremer Straße in Richtung Süden. Von der Carl-Zeiss-Straße bog ein 63-jähriger Mann aus Uetze mit seinem VW Golf auf die Bremer Straße ein. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt des 24-jährigen. Durch die Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 7500 Euro. Der Stuhrer wurde dabei leicht verletzt.