Stuhr. Zwei Frauen aus dem Raum Hildesheim waren auf Beutezug im Ochtumpark in Stuhr-Brinkum: Die Polizei erwischte sie am Freitag, 15. Februar, mit einem Auto voller Diebesgut.

„Fleißige Ladendiebinnen“ überschreibt die Polizei einen Bericht über zwei Frauen, die am Freitagmittag im Ochtumpark in Stuhr-Brinkum Kleidung gestohlen hatten. Die Frauen aus dem Raum Hildesheim wurden bei ihrem Treiben erwischt, weshalb die Polizei auch den Wagen der Frauen durchsuchte und weiteres Diebesgut fand. Insgesamt sind die Frauen dringend tatverdächtig, aus vier Geschäften Bekleidung entwendet zu haben. Der Diebesschaden liegt laut Polizei bei etwa 1000 Euro. Beide Frauen sind bereits einschlägig in Erscheinung getreten.