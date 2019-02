Stuhr. In Stuhr haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 15. Februar, einen Baucontainer aufgebrochen. Sie stahlen Baumaschinen. Es war nicht der erste Fall.

Einen Einbruch in einen Baucontainer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag meldet die Polizei. Der Einbruch war an der Blockener Straße in Stuhr. Auf dem Gelände eines Neubaus wurde ein als Lager genutzter Container gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen laut Polizeiangaben mehrere gebrauchte Baumaschinen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 800 Euro.

Der Einbruch ist nicht der erste Fall: Bereits in der Nacht zu Donnerstag, 14. Februar, wurde in Baucontainer in Stuhr-Moordeich und Stuhr-Varrel eingebrochen.