Stuhr. Aus Baucontainern in den Stuhrer Ortsteilen Moordeich und Varrel sind jeweils Werkzeugmaschinen aus Baucontainern gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben aus Baucontainern an Baustellen Geräte gestohlen. Die Taten fanden in Moordeich und in Varrel statt. Beim ersten Fall in Stuhr-Moordeich an der Straße Zur Windhorst liegt die Tatzeit zwischen Mittwoch, 13. Februar, und Donnerstag, 14. Februar, in der Zeit von 17 bis 7.40 Uhr. Der Baucontainer wurde aufgehebelt. Die Täter stahlen verschiedene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1500 Euro.

Zweiter Fall in Varrel

Der zweite Fall in Stuhr-Varrel an der Varreler Landstraße fand zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr, statt. Auch hier wurden verschiedene Werkzeugmaschinen aus einem Baucontainer entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei auf 580 Euro. Zeugen werden jeweils gebeten, sich bei der Polizei Stuhr unter (0421) 5620500 zu melden.