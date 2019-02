Stuhr. In Stuhr gilt ab dem neuen Kindergartenjahr eine neue Kita-Satzung. Die Öffnungszeiten werden verkürzt. Die Gemeinde will so die Verlässlichkeit der Betreuung festigen.

Mit ihrem Entwicklungskonzept für die Kindertagesstätten hat sich die Gemeinde Stuhr den Unmut vieler Eltern zugezogen. Ihnen gefällt gar nicht, dass künftig in den Krippen und Kindergärten der Gemeinde die Betreuung in Ganztagsgruppen montags bis donnerstags nicht mehr über 16 Uhr hinaus und freitags nicht länger als bis 15 Uhr möglich ist. Hatten im vergangenen Dezember in einer Ausschusssitzung noch mehrere Elternvertreter in teils sehr emotionalen Äußerungen ihre Ablehnung der Stuhrer Kita-Pläne bekundet, nahmen diese jetzt reibungslos ihre letzte Hürde. Der Rat hat am Mittwochabend nahezu unter Ausschluss von Publikum die Neufassung der Satzung für den Besuch der Kindertagesstätten verabschiedet.

Höhere Hürde für Betreuung am Nachmittag

Neben der Einschränkung der Betreuungszeiten ab dem Kindergartenjahr 2019/20 galten die kritischen Stimmen vor allem der Neudefinition der Berufstätigkeit als Voraussetzung für eine Betreuung eines Kindes über 12 Uhr hinaus. Laut der neuen Satzung kann ein entsprechender Antrag gestellt werden, „wenn die Sorgeberechtigten mindestens 15 Stunden pro Woche regelmäßig an mindestens drei Betreuungstagen berufstätig sind“. Für den Kita-Besuch über 14 Uhr hinaus werden gar 25 Wochenstunden Berufstätigkeit an wenigstens drei Tagen gefordert. Bestandsschutz gilt für Kinder, die im aktuellen Kindergartenjahr verlängert oder ganztägig in Obhut gegeben werden.

Große Einigkeit im Stuhrer Rat

Die veränderte Kita-Satzung wurde bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Beide abweichende Voten kamen aus den Reihen der Fraktion „Besser“. Ratsherr Joachim Döpkens begründete sein Nein mit den aus seiner Sicht „massiv“ eingeschränkten Betreuungszeiten. Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs hielt dagegen und erntete einhellige Zustimmung bei den anderen Fraktionen außer „Besser“: Mit den neuen Kita-Regelungen in Stuhr werde die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung gesichert. Unzumutbar sei, wenn immer wieder ein Zettel im Kindergarten rumgehe mit der Information, dass die Einrichtung wegen Personalausfalls früher schließen muss.

Millionenbeträge für den Kita-Ausbau

Einig ist man sich in Stuhr, dass ein möglichst hoher Betreuungsstandard wünschenswert ist. Dabei hat sich jedoch längst die Schieflage bei Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt als großes Problem entpuppt, wie Helmerichs betonte: „Wir haben allergrößte Mühe, Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen.“

Dennoch sieht das im vergangenen Dezember beschlossene Kita-Konzept zur Deckung des Betreuungsbedarfs vor, 42 neue Stellen in den Einrichtungen der Gemeinde zu schaffen. Außerdem sollen Millionenbeträge in den Anbau von Gruppenräumen und den Neubau von zwei Kindertagesstätten fließen.