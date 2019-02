Stuhr-Brinkum. Diebe haben am Mittwoch in Stuhr-Brinkum zugeschlagen. Sie stahlen eine Geldbörse.

Unbekannte haben am Mittwoch aus einem Lastwagen im Stuhrer Ortsteil Brinkum eine Geldbörse gestohlen. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 11 und 13 Uhr an der Marie-Curie-Straße zu und nahmen mit der Börse auch Dokumente an sich. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angabe.