Brinkum-Nord. Ein Unkannter hat am Mittwoch einen Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes beschädigt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei in Stuhr meldet eine Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag ereignet haben soll. Den Beamten zufolge ist auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Henleinstraße in Brinkum-Nord ein geparkter Mercedes S 500 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, darum bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter Telefon (04221) 80660.