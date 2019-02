Stuhr. In den Stuhrer Ortsteilen Varrel und Brinkum haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben: Sie stahlen Werkzeug aus einem Baucontainer und Autoreifen von einem Grundstück.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Schulstraße im Stuhrer Ortsteil Varrel das Vorhängeschloss eines Baucontainers durchtrennt. Die Einbrecher stahlen nach Angaben der Polizei mehrere Werkzeuge im Wert von rund 300 Euro.

Autoreifen als Beute

In Brinkum schlugen bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag Diebe zu, wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Grundstück an der Diepholzer Straße und entwendeten mehrere Autoreifen. Sie richteten einen Schaden von rund 2100 Euro an.