Wohnungen nach Automatensprengung in Brinkum evakuiert CC-Editor öffnen

In Brinkum ist am Montag ein Geldautomat gesprengt worden. Symbolfoto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Brinkum. Bewohner der Syker Straße in Brinkum sind am Montag in den frühen Morgenstunden unsanft aus dem Bett gerissen worden: Unbekannte Täter haben dort einen Geldautomaten gesprengt.