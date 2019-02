Stuhr. Der Baubetriebshof in Stuhr erhält Verstärkung durch einen technischen Leiter, der sich auch mit Reptilien auskennt. Trotz des milden Winters ist der Winterdienst jede Nacht im Einsatz.

Die Aufregung um die tote Kornnatter, auf die eine Spaziergängerin in der vergangenen Woche in der Steller Heide gestoßen war, hat er knapp verpasst: Erst wenige Tage später hat Timo Finkenstädt seinen neuen Job als technischer Leiter des Baubetriebshofs der Gemeinde Stuhr angetreten. Reptilien sind dem 36-jährigen Twistringer nicht fremd, in seiner vorherigen beruflichen Tätigkeit in Bremen hatte der Gärtnermeister immer wieder auch mit Eidechsen, Schildkröten und dergleichen zu tun.

Über Reptilien weitergebildet

Finkenstädt hatte sich in einem Seminar über heimische Reptilien weitergebildet und konnte so sein Wissen etwa über Eidechsenburgen an die Mitarbeiter weitergeben. In kniffligeren Fällen habe er sich an die Untere Naturschutzbehörde oder an den Naturschutzbund gewandt, um Expertenrat einzuholen, berichtet Finkenstädt. Etwa wenn es um eine Fledermaushöhle in einem bruchgefährdeten Baum ging und die Fledermäuse umgesiedelt werden mussten.

Schwierigkeiten bei Neubesetzung

Mit der Einstellung eines neuen technischen Leiters ist im Baubetriebshof eine 13-monatige „One-Man-Show“ zu Ende gegangen. So beschreibt Erster Gemeinderat Ulrich Richter den Umstand, dass Guido Stuck, Leiter des in Brinkum im Gewerbegebiet am Betsbruchdamm beheimateten Bauhofes, vorübergehend auch die Funktion des technischen Leiters ausfüllen musste. „Wir hatten Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung. Gerade im technischen Bereich ist der Arbeitsmarkt sehr eng“, sagte Richter. Manchmal müsse die Gemeinde im Bewerbungsverfahren eine „Ehrenrunde“ einlegen, bis ein Bewerber gefunden ist, der dem Anforderungsprofil entspricht. Stuck selbst hatte nach 25 Jahren in der Werkstatt des Bauhofes und der Weiterqualifizierung zum Meister zunächst den Posten des technischen Leiters übernommen und war dann zum Chef des Betriebs mit 34 Mitarbeitern aufgerückt.

Neuer Blickwinkel auf den Bauhof

Als Bindeglied zwischen dem Bauhofleiter und den Mitarbeitern draußen und als fachlicher Berater umreißt Finkenstädt den Kern seiner neuen Tätigkeit. Je nachdem, welche Arbeiten anfallen, fahre er auch mit raus. Dabei gehe es nicht darum, die Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern zu schauen, wo zusätzliche Hilfsmittel benötigt werden und was im Arbeitsablauf verbessert werden kann. „Oft melden die Kollegen sich nicht, wenn sie etwas brauchen“, weiß Finkenstädt. Guido Stuck begrüßt es, dass jetzt „ein neues Auge von außen“ darauf schaue, „wo wir uns noch verbessern können“.

Nachts auf den Straßen unterwegs

Neben dem Baumschnitt und der Instandhaltung der Wirtschaftswege gehört der Winterdienst in dieser Jahreszeit zu den Hauptaufgaben der Bauhofmitarbeiter. Dank des milden Winters sei es bislang nur zu zwei Streueinsätzen gekommen, berichtet Stuck. Was nicht bedeutet, dass hier sonst keine Beanspruchungen anfallen: In jeder Nacht fährt ein Mitarbeiter ab 2.30 Uhr stündlich durch die Gemeinde, um die Straßenverhältnisse zu kontrollieren.