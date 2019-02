Stuhr. Die Phoenix-Apotheke in Alt-Stuhr ist geschlossen worden. Der Inhaber konnte keinen Nachfolger finden. In Moordeich sind die Aussichten für die Zukunft besser.

Seit Jahresbeginn klafft eine Lücke in der Stuhrer Apothekenlandschaft: Matthias Pietzner hat keinen Nachfolger gefunden, der seine Phoenix-Apotheke an der Blockener Straße in Alt-Stuhr übernehmen wollte. Wo bis zum Jahresende noch Medikamente, Salben und Tinkturen über den Ladentisch gingen, finden derzeit Umbauarbeiten statt. Eine Onlinehändlerin aus Stuhr plant, im Frühjahr in den frei gewordenen Räumlichkeiten einen Laden für Hundezubehör zu eröffnen.

Vergeblich jahrelang Nachfolger gesucht

Inhaber Matthias Pietzner hatte sich in den vergangenen drei Jahren händeringend um eine Nachfolgeregelung für seine Phoenix-Apotheke bemüht. Auch nachdem er sich im August 2018 an die Öffentlichkeit gewandt hatte, wendete sich das Blatt nicht. Somit ist jetzt eine von bislang zehn Apotheken in der Gemeinde Stuhr weggefallen.

Immerhin, für die Bewohner des Altenheimes Haus am Deichfluss an der Pablo-Picasso-Straße, das von Pietzner beliefert worden war, sind keine Nachteile entstanden. Seit 1. Januar arbeitet die Pflegeeinrichtung mit einer Bremer Apotheke zusammen, wie eine Verwaltungsmitarbeiterin auf Nachfrage erklärte.

„Umsatz reicht nicht aus“

Madjid Taebi gehörte zu den potenziellen Übernahmekandidaten für die Phoenix-Apotheke. Der 60-Jährige betreibt an der Moordeicher Landstraße 5a in Moordeich seit 16 Jahren die Zentral-Apotheke. Als ihn die Kunde von den Aufgabeplänen des Kollegen erreichte, habe er sich mit ihm in Verbindung gesetzt und die Geschäftszahlen genauer angeschaut. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus, berichtet Taebi: „Der Umsatz in der Phoenix-Apotheke reicht nicht aus.“

Auch Taebi hat sich Gedanken über eine Übergabe seines Geschäfts gemacht, „in drei, vier Jahren“. Er hat mehr Glück als Pietzner: Mitarbeiter Ashkan Moghinan kann sich die Nachfolge vorstellen. Der 28-Jährige hat vor zwei Jahren sein Pharmaziestudium und anschließend das vorgeschriebene einjährige Praktikum abgeschlossen. „Mir gefällt hier der nahe Kontakt zu den Kunden, man plaudert auch mal kurz mit ihnen. In einer größeren Apotheke mit mehr Laufkundschaft geht es mehr ums Abarbeiten.“

Fachkräftemangel und Onlinekonkurrenz

Madjid Taebi sieht ein Bündel an Problemen, das seinem Berufsstand zu schaffen mache. Da ist etwa der Fachkräftemangel. Den habe er selbst schon zu spüren bekommen, weswegen er Anfang 2017 eine zweite Apotheke in Kirchhuchting habe schließen müssen. Hinzu komme, dass sich nach mehreren Gesundheitsreformen als Apothekeninhaber weniger Geld verdienen lasse als noch bis in die 90er Jahre. „Ich habe meinem Sohn empfohlen, nicht Apotheker zu werden“, sagt Taebi.

Und dann ist da noch die Konkurrenz durch den Versandhandel, der anders als die stationären Apotheken Rabatte auch bei rezeptpflichtigen Medikamenten gewähren darf. „Für uns ist das mit unserem älteren Kundenstamm noch kein Problem“, sagt Taebi zwar. Dennoch wünscht er sich ein Verbot der Onlineapotheken oder zumindest von deren Rabattmöglichkeiten.