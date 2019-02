Stuhr/Landkreis Diepholz. Mit einem Glasfasernetz soll im Landkreis Diepholz den „weißen Flecken“ der Garaus gemacht werden. Die gibt es auch in Stuhr. Im Herbst könnten die Arbeiten beginnen.

Die „weißen Flecken“ in Stuhr sollen bald verschwinden. Dann soll es in der Gemeinde keine Gebiete mehr geben, in denen für die Internetnutzung lediglich eine Übertragungsrate von weniger als 30 Mbit pro Sekunde zur Verfügung steht. Das hat der Stuhrer Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier angekündigt.

Landkreis will eigenes Netz aufbauen

Vor Vertretern des Mittelstandes beim Dämmerschoppen der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (ISU) berichtete Wimmelmeier über den Fortschritt beim Breitbandausbau. Die Hoffnungen auf das schnelle Internet auch in den bislang unterversorgten ländlichen Stuhrer Ortsteilen ruhen dabei auf dem Landkreis Diepholz.

Der hatte, wie berichtet, im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Kreises ein Konzept aufgelegt, um mit Fördermitteln des Bundes und des Landes ein Glasfasernetz für die Breitbandversorgung von Haushalten und Unternehmen aufzubauen. Pächter und Vermarkter des sogenannten Backbone-Netzes ist die Firma GVG Glasfaser GmbH aus Kiel.

Bald Ausschreibungen für den Breitbandausbau

„Der Landkreis treibt das Projekt voran“, sagte Wimmelmeier vor den ISU-Mitgliedern. Die Ausschreibungen für die Tiefbauarbeiten sollen voraussichtlich im April erfolgen. „Idealerweise“ noch in diesem Jahr könnte es dann mit dem Aufbau der Glasfaserinfrastruktur im Landkreis losgehen. Als Hindernis könnten sich dabei aber die erforderlichen europaweiten Ausschreibungen erweisen, da nicht auszuschließen sei, dass bei mehreren Bewerbern ein unterlegenes Unternehmen den Klageweg beschreitet. Wimmelmeier hofft dennoch, dass die Vergabe zügig vonstattengeht, dann könnten die Arbeiten im Herbst starten.

Chance für mehr als 18.000 Haushalte

Nach Informationen von Landrat Carsten Bockhop könnten mehr als 18.000 private Haushalte und Gewerbetreibende von dem 178-Millionen-Euro-Projekt profitieren. Bei Vertragsabschluss werde die Glasfaserleitung kostenlos bis zur Haustür verlegt.

In Stuhr befinden sich weiße Flecken vor allem südlich der A1, etwa in Groß Mackenstedt, Heiligenrode und Seckenhausen, nördlich der Autobahn sind Bereiche entlang der Moordeicher Landstraße und Blockener Straße unterversorgt. Einen genaueren Überblick gibt eine Karte, die auf der Homepage des Landkreises eingesehen werden kann.

Thomsen kritisiert Fördersystematik

Bürgermeister Niels Thomsen kritisierte auf derselben Veranstaltung, dass die Fördersystematik beim Breitbandausbau an der Lebenswirklichkeit vorbeigehe. „Wir müssen als Gemeinde nahe an einem Oberzentrum, aber auch mit ländlichen Anteilen, höllisch aufpassen, dass wir nicht Opfer der Förderprogramme werden“, sagte Thomsen. In der kleinen Gemeinde Wagenfeld etwa würden für 80 Prozent der Haushalte Glasfaseranschlüsse gefördert. Die verdichteten Gebiete im Landkreis dürften nicht ins Hintertreffen geraten, forderte der Bürgermeister.