Stuhr. Großes Aufgebot am Samstag im Rathaus: Mit einer Gala und dem Auftritt einer elfköpfigen Band feierte das Stuhrer Jazzfest vor einem begeisterten Publikum sein 20-jähriges Bestehen.

Mit einem musikalischen Wochenende feierte das Stuhrer Jazzfest von Donnerstag bis zum Sonntag sein 20-jähriges Bestehen. Den Höhepunkt fanden die Feierlichkeiten am Samstag in einer großen Jubiläumsgala. Elf Interpreten standen im Rathaus vor rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern auf der Bühne. „Einige von ihnen waren schon beim ersten Jazzfest vor 20 Jahren dabei“, berichtete Jens Schöwing, der künstlerische Leiter des Festivals.

Wippende Köpfe, viel Applaus

Schöwing musizierte am Klavier zusammen mit Susanne Hwang (Gesang), Klaus Möchelmann (Orgel), Christian Franke (Kontrabass), Marcello Albrecht (E-Bass), Marc Prietzel (Drums), Michi Schmidt (Percussions), Eckhard Petri (Tenorsaxophon), Dierk Bruns (Altsaxophon), Uli Beckerhoff (Trompete) und Casper Heinemann (E-Gitarre). Die „Stuhrer All-Star-Band“, wie Schöwing seine Gruppe schmunzelnd bezeichnete, spielte unter anderem schnellere Rhythmen wie „Hymn of the orient“ und „Wail Bait“ des US-amerikanischen Jazztrompeters Clifford Brown oder George Bensons „Affirmation“. Aber auch langsamere Stücke wie Ella Fitzgeralds „Makin whoopie“ und die Broadway-Ballade „My funny Valentine“ waren Teil des Programms. Alle Titel einte, dass sie mit musikalischen Einflüssen aus der ganzen Welt angereichert wurden.

Ob als Trio, Quartett und bis hin zur vollen Besetzung – in immer neuen Konstellationen sorgten die Musiker und die Musikerin mit ihrem jazzigen Sound für wippende Köpfe und vor allem viel Applaus. Die originelle Moderation von Schöwing und die nahbare Band sorgten dazu für eine heimelige Wohnzimmer-Atmosphäre.

Konzert für Schulklassen kommt gut an

Mit einem Auftaktkonzert des Jazzforums und des Percussions-Ensembles der Kreismusikschule sowie der Jazzcombo der KGS Stuhr-Brinkum hatten die Feierlichkeiten um das 20-jährige Bestehen am Donnerstag begonnen. Am Freitagmorgen gab es dann eine Neuheit: Zum ersten Mal wurde unter dem Motto „Bach2School“ ein Konzert eigens für Schulklassen gegeben. „Die Veranstaltung kam sehr gut an, eine Wiederholung ist durchaus möglich“, befand Schöwing.

Abends standen dann das „Jorge Pachero Quartett“ und „José Díaz de León’s Pangea Ultima“ auf der Bühne. Zum Abschluss wurde noch einmal groß aufgefahren: Ein Big-Band-Konzert am Sonnntagvormittag beendete das diesjährige Jazzfest.