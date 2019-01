Stuhr. Derzeit ist er Spitzenbeamter in Bremen, im Mai will Stephan Korte Bürgermeister in Stuhr werden. SPD und Grüne unterstützen den Kandidaten, der offiziell als Unabhängiger antritt.

Er kommt aus Bremen, sieht seine berufliche und persönliche Zukunft aber in der Nachbarschaft: Stephan Korte will Bürgermeister in Stuhr werden. SPD und Grüne haben den Spitzenbeamten aus der Verwaltung der Hansestadt am Dienstagabend als ihren gemeinsamen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 26. Mai vorgestellt.

Damit ist aus der bisherigen One-Man-Show jetzt ein echtes Rennen geworden. Nachdem Amtsinhaber Niels Thomsen im August 2018 seinen Verzicht auf eine weitere Amtszeit erklärt hatte, war die CDU vorgeprescht und hob als erste Partei in der Gemeinde mit Frank Holle, Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt, einen eigenen Kandidaten auf den Schild.

Im Fall des Sieges Umzug nach Stuhr

Korte ist derzeit Senatsrat bei der Bremer Senatorin für Finanzen, trägt in der Finanzbehörde Verantwortung für ein breites Aufgabenspektrum mit zentraler Planung, Koordination, Hochbau und Liegenschaftswesen. Stuhr kenne er vor allem als Durchgangsstation bei Ausfahrten mit dem Motorrad in früheren Jahren, verriet der aus Diepholz stammende 53-Jährige am Dienstag im Pressegespräch. Halbe Sachen will er nicht machen, kündigte der Vater einer Tochter an: Sollte er im Mai gewinnen, ziehe er mit seiner Familie ganz nach Stuhr, Wochenenden inklusive.

Korte tritt als Unabhängiger an

Unterstützt wird Korte also von Sozialdemokraten und Grünen, deren Spitzenvertreter unisono die „hohe Qualifikation“ des Verwaltungsjuristen hervorhoben. Dennoch will er als Unabhängiger antreten. Das bedeutet, dass er bis zum 8. April 190 Unterschriften sammeln muss, um zur Wahl zugelassen zu werden. „Ein Bürgermeister steht für die gesamte Gemeinde, muss für alle offenstehen. In Stuhr gibt es nicht die eindeutige Mehrheitssituation, sodass man durchregieren könnte“, erklärte Korte, warum er trotz seiner Mitgliedschaft in der SPD als unabhängiger Kandidat um die Gunst der Wähler werben will.

Mobilität als ein zentrales Thema

Korte berichtete, selbst an die beiden Parteien herangetreten zu sein mit der Idee einer Kandidatur. Auch mit der FDP und dem ebenfalls im Rat vertretenen Verein „Besser“ suche er das Gespräch, um eine möglichst breite Unterstützerbasis zu gewinnen. Korte nannte die Mobilität als eine der zentralen Herausforderungen für die kommende Amtsperiode, es gehe etwa die Frage: „Wie kommt man hier ohne Auto zurecht?“ Nicht zuletzt für das Dauerthema Linie 8 sieht sich der Verwaltungsexperte dabei gut gerüstet.