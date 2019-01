Wirbel um McDonald’s in Brinkum: Kontrolleure haben nach den von Mitarbeitern erhobenen Vorwürfen keine Hygienemängel festgestellt. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa

Brinkum. In der mit schweren Vorwürfen konfrontierten McDonald‘s-Filiale in Brinkum-Nord hat die zuständige Behörde des Landkreises Diepholz am Mittwoch eine unangemeldete Kontrolle vorgenommen. Mängel wurden dabei nicht festgestellt.