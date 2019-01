Stuhr. Auf der A1 ist in der Nacht zu Mittwoch Diesel aus einem Lastwagen ausgelaufen. In der Folge musste die Feuerwehr auf dem Autobahnabschnitt über Stunden den Kraftstoff aufnehmen.

Nach Angaben der Feuerwehr in Brinkum und Groß Mackenstedt war gegen 1.43 Uhr am frühen Mittwochmorgen bei einem Unfall nahe des Stuhrer Dreiecks im Bereich der Großbaustelle der Dieseltank des Lastwagens aufgerissen worden. Das Fahrzeug verlor laut Feuerwehr eine größere Menge Kraftstoff. Die Kameraden dichteten den Tank in der Folge ab und verhinderten die Ausbreitung mit Ölbindemittel. Gegen 4.15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.