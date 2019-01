Stuhr. Die Gemeinde Stuhr legt jetzt die Statistik der Eheschließungen 2018 vor. Die verrät auch, welche Monate besonders beliebt für das Ja-Wort sind.

In der Gemeinde Stuhr haben sich im Jahr 2018 162 Paare das Ja-Wort gegeben. Dazu kommt eine Nachbeurkundung einer im Ausland geschlossenen Ehe. Das teilt die Gemeinde mit. Damit liegt die Zahl der Eheschließungen in etwa auf Vorjahresniveau (164).

In der Gunst der Eheleute hat das Gutshaus Varrel die Nase knapp vorn. 86 Ehen wurden dort geschlossen. Im Gutshaus waren dabei die Monate Juni, Juli und September mit 14 Eheschließungen die beliebtesten Heiratsmonate, gefolgt vom August mit 13 und dem Monat Dezember mit acht Eheschließungen.

Im Rathaus Stuhr sind insgesamt 76 Ehen geschlossen worden. Im Rathaus war der August mit 14 Eheschließungen der beliebteste Heiratsmonat. Danach folgten der Monat Mai mit elf und der Monat März mit acht Eheschließungen.

Unter den Paaren, die sich 2018 in Stuhr das Ja-Wort gaben, befanden sich insgesamt 19 auswärtige Paare (Vorjahr: 27). Davon kamen neun Paare aus Bremen, fünf Paare aus Delmenhorst, zwei Paare aus Ganderkesee und je ein Paar aus Syke, Harpstedt und Berne.

Im Jahr 2018 schlossen 106 (Vorjahr: 109) ledige Paare den Bund fürs Leben, bei 56 Paaren (Vorjahr: 55) war mindestens ein Partner schon ein- oder mehrmals vorher verheiratet oder lebte in einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft.

Älteste Braut war 83

Die jüngste Frau war am Tag der Eheschließung 19 Jahre, der jüngste Mann 22 Jahre „jung“. Die älteste Frau war am Tag der Eheschließung 83 Jahre, der älteste Mann 74 Jahre alt.

Das Durchschnittsalter lag 2018 bei ledigen Männern bei 34 Jahren (Vorjahr: 34,8 Jahre), bei ledigen Frauen bei 32 Jahren (32,8 Jahre). Bei bereits verheirateten Männern betrug das Durchschnittsalter 51 Jahre (Vorjahr: 53,5 Jahre), bei bereits verheirateten Frauen 50 Jahre (48,8 Jahre).

Es wurden 2018 insgesamt 16 Eheschließungen vorgenommen, bei der mindestens ein Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit besaß.

133 Paare wählten im vergangenen 2018 einen Ehenamen, dies war in 117 Fällen der Name des Mannes. Lediglich bei 16 Paaren erklärten sich die Männer bereit, den Namen ihrer Ehefrau anzunehmen. Bei sieben Paaren erhielt ein Partner auf Wunsch einen Doppelnamen. 29 Paare gaben hingegen keine Namenserklärung ab, so dass jeder Partner seinen Namen behalten hat.