Delmenhorst. Ein Eisbrocken ist auf der Autobahn 1 auf die Windschutzscheibe eines Autofahrers gekracht und hat sie zerstört.

Das Eis sei von dem vor ihm fahrenden Sattelschlepper herabgefallen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 21 Jahre alte Autofahrer wurde durch Glassplitter an den Händen leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 21-Jährige war Freitagmittag zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Groß Ippener unterwegs. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Wie schnell der Autofahrer unterwegs war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Die Autobahnpolizei wies erneut daraufhin, dass Fahrzeuge vor Fahrtbeginn von Eis zu befreien sind. Missachten Verkehrsteilnehmer diese Regel, drohe ihnen ein Bußgeld.