Stuhr. Ein Schwerverletzter sowie ein Schaden von 32.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag um 9.25 Uhr auf der Blockener Straße in Stuhr ereignet hat.

Ein 53-jähriger Autofahrer fuhr laut Bericht der Polizei in einem Land Rover auf der Blockener Straße in Richtung Alt-Stuhr. In Höhe der Straße Am Braunwasser kam er aus ungeklärter Ursache im Kurvenbereich ins Schleudern und geriet beim Ausfahren der Kurve nach links in den Gegenverkehr.

BMW-Fahrer muss ins Krankenhaus

Hier stieß der 53-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Durch den Unfall wurde der 75-jährige BMW-Fahrer laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.