Stuhr. Pro verkaufter Tür wird ein Baum gepflanzt: Mit der Initiative der Fenster & Türen Welt sollen Nadelwaldflächen in Stuhr ökologisch aufgewertet werden.

Wer in diesem Jahr bei der Firma Fenster & Türen Welt in Groß Mackenstedt eine Haustür kauft, tut damit zugleich etwas für die grüne Lunge in Stuhr. Das Grundprinzip ist nach Angaben des im Cubus-Center am Autobahndreieck Stuhr ansässigen Unternehmens ganz einfach: Für jede in diesem Jahr verkaufte Haustür spendet die Fenster & Türen Welt einen Baum, der in Stuhr gepflanzt wird.

Lob für ökologisches Engagement

Bei Stuhrs Umweltbeauftragtem Marc Plitzko rennt der Fenster- und Türenspezialist mit der im Sommer von dessen Pressesprecherin Anne Koschade von einem Seminar mitgebrachten Idee offene Türen ein: „Es ist toll, wenn sich Firmen, Vereine oder Privatpersonen aus der Gemeinde für die Umwelt engagieren.“ Mit im Boot ist bei diesem Projekt außerdem Revierförster Dieter Tegtmeier von den Niedersächsischen Landesforsten.

Nadelwaldflächen sollen aufgewertet werden

Der Forstfachmann hat sich angeschaut, wo die Baumspende am sinnvollsten umgesetzt werden kann. Das Ergebnis: Vorrangig mit Nadelhölzern bewachsene Waldflächen in der Gemeinde sollen mit dazwischen gepflanzten Laubbäumen ökologisch aufgewertet werden. „Reine Nadelholzbestände sind nicht stabil genug. Vor allem mit der Kiefer gibt es häufig Probleme bei Stürmen“, erklärt Tegtmeier.

250 Bäume sind Zielmarke für 2019

Besonders die Waldgebiete am Warwer Sand und im Bradenholz im äußersten Süden der Gemeinde hat der Revierförster im Auge. Aber auch die Steller Heide und Waldflächen in Heiligenrode könnten von der Aktion profitieren. Im Frühjahr 2020 soll die Anpflanzung von Buche, Linde und Ahorn erfolgen.

Jens Schriefer, Geschäftsführer der Fenster & Türen Welt, hat sich 250 verkaufte Türen und damit zugleich gespendete Bäume als Zielmarke vorgenommen. Zumindest aber 150 bis 200 seien realistisch. „Wir wollen das Projekt nicht auf 2019 begrenzen. Ich kann mir vorstellen, dass es sich im laufe der Jahre zu einer Institution entwickelt“, sagt Schriefer.