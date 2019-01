Stuhr. Eine Fahrlässigkeit eines 49-jährigen Autofahrers hat am Donnerstag in Stuhr zu einem Unfall geführt. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Eine Fahrlässigkeit eines 49-jährigen Autofahrers hat am Donnerstag zu einem Unfall mit 2000 Euro Schaden in Stuhr geführt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Autofahrer gegen 17.30 Uhr an der Delmenhorster Straße in direkter Nähe zur Auffahrt zur A28 noch bei Geld über die Ampelkreuzung fahren. Da war aber schon ein 47-jähriger Lastwagenfahrer bei Grün gestartet, der von der Autobahn auf die Delmenhorster Straße abfahren wollte. Ob jemand verletzt wurde, teilt die Polizei nicht mit.