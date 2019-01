Stuhr. Einbrecher haben wieder in Stuhr zugeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar.

Unbekannte Einbrecher haben sich am Mittwoch an einem Wohnhaus an der Mecklenburger Straße in Stuhr zu schaffen gemacht. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 10.55 und 14.30 Uhr zu, indem sie über eine Terrassentür in das Haus eindrangen und die Räume durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.