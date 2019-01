Moordeich. Jahrzehntelang war sie tabletten- und alkoholabhängig, doch Gabi Selle-Drews hat den Absprung geschafft. In einem Buch schildert die Stuhrerin diesen Prozess.

„Es ist so befreiend, nicht mehr abhängig zu sein.“ Gabi Selle-Drews sagt diesen Satz mit Nachdruck. Denn jahrzehntelang haben Tabletten und Alkohol ihr Leben überschattet, zogen sie hinab in einen „Sumpf aus Sucht, Lügen und Ängsten“, wie sie es selbst beschreibt. Dann ist es ihr gelungen, von den Suchtmitteln loszukommen. Diesen schwierigen Lebensweg schildert die Moordeicherin in einem Buch mit dem Titel „Die bunte Nüchternheit des Lebens“, das im Noel-Verlag erschienen ist.

Von Tablettensucht losgekommen

„Nüchternheit“, das hat für Gabi Selle-Drews eine doppelte Bedeutung, denn seit fünf Jahren trinkt die 60-Jährige keinen Alkohol mehr. Und mit einem kalten Entzug ist es der Lehrerin, die bei einem Förderinstitut in Bremen Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche unterrichtet, schon 1997 gelungen, die Medikamentenabhängigkeit zu überwinden.

Selbsthilfe so wichtig wie professionelle Hilfe

Eine ganz wichtige Rolle in diesem Prozess hat die Suchtselbsthilfe bei Release in Brinkum gespielt, und das gelte noch immer, erzählt die zweifache Mutter: „Wenn ich kann, gehe ich immer noch jeden Freitag hin. Das gibt mir Halt und Sicherheit.“ Die Möglichkeit des Austauschs untereinander und der Begegnung auf Augenhöhe in einem geschützten Rahmen ist genauso wichtig wie die professionelle Hilfe, davon ist Gabi Selle-Drews überzeugt.

Grundlage in der Kindheit gelegt

In den knapp 90 Seiten, die ihr Büchlein zählt, berichtet die Autorin ohne große Umschweife über eine erschütternde „Suchtkarriere“, deren Grundlagen schon in der Kindheit gelegt wurden. Die schwer erkrankte Mutter verbrachte immer wieder lange Zeiten im Krankenhaus. „Das todbringende Damoklesschwert schwebte ständig über ihr, und das habe ich schon als Kind sehr wohl gespürt“, schreibt die Autorin. Als Teenager befiel sie panische Angst, allein im Dunkeln in ihrem Zimmer zu sein. Mit 14 oder 15 Jahren wurde die Einnahme von Valium zur alltäglichen Gewohnheit.

Wirkung durch Alkohol noch gesteigert

Aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen ist, wie leicht es in den 70er Jahren gewesen ist, an diese Tabletten zu kommen, Mutter, Ärzte und Apotheker waren für sie eine „verlässliche und nie versiegende Quelle“. Und bald merkte die junge Frau auch, dass sich die Wirkung der Beruhigungsmittel durch Alkohol noch steigern ließ.

Lange Zeit ein Doppelleben geführt

Jahrelang führte sie ein Doppelleben, funktionierte tagsüber im Beruf und ließ sich nicht anmerken, dass sie abends zur Flasche griff. Eine Intervention ihrer Tochter gab schließlich den Anstoß, dem Alkohol zu entsagen.