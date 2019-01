Brinkum. Erhebliche Schäden sind in der Silvesternacht an mehreren Stellen im Stuhrer Orstteil Brinkum durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern angerichtet worden. Zwei Menschen erlitten zudem leichte Verletzungen.

„An einem öffentlichen Veranstaltungsort an der Syker Straße wurde eine Menschenmenge von Unbekannten mit Silvesterraketen vorsätzlich beschossen“, berichtet die Polizei Weyhe. Dabei ist es zu den Verletzungen gekommen.

In Mitleidenschaft gezogen wurde in der Nacht zu Neujahr das Schulgebäude der KGS Stuhr-Brinkum. Unbekannte beschädigten nach Polizeiangaben ein Scheibenelement der Glasfront. Sie verschafften sich so Zutritt zum Gebäude und stahlen einen Feuerlöscher. Außerdem wurden an der Außenfassade mehrere Metallelemente abgerissen.

An der Straße Studtriede wurde ein an einem Geschäft angebrachter Plexiglaskasten demoliert. Zudem wurden an der Feld- und Tannenstraße sowie an der Bassumer Straße Zigarettenautomaten mit Feuerwerkskörpern zerstört, wie die Polizei weiter berichtet.