Stuhr. Einen ungewöhnlichen Fund haben Stuhrer Polizisten am Donnerstag gemacht. Nun suchen sie die Eigentümer von während der Fahrt verlorener Kleidung.

Einen etwas ungewöhnlichen Fund am Straßenrand hat die Polizei Stuhr am Donnerstag gegen 15.30 Uhr gemacht. An der Kreuzung Stuhrbaum Einmündung Zeppelinstraße lagen mehrere Kleidungsstücke auf der Fahrbahn. Beim näheren Hinsehen stellten die Beamten fest, dass es sich bei den gefundenen Textilien nicht um Altkleider handelte, sondern um Neuware.

Kleidung von Mann und Mädchen

Aufgefunden wurde vpr Ort Kleidung für einen Erwachsenen und ein Mädchen. Der Fundort in der Nähe des Ochtum-Parks lässt laut Polizeiangaben darauf schließen, dass die Kleidung verloren worden ist. Wer also ein grau schwarzes Herrenhemd, ein schwarzes Herrenjacket und eine rosa Kinderjacke vermisst, sollte sich bei der Polizei in Stuhr unter Telefon (0421) 5620500 melden.