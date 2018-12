Stuhr. Ein zehn Kilometer langer und fünf Stunden andauernder Stau ist am Donnerstagmittag auf der A1 bei Stuhr entstanden. Grund dafür war ein erneuter Auffahrunfall, an dem fünf Autos auf zwei Fahrspuren beteiligt waren.

Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 27. Dezember, gegen 11.55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 entstanden. Zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum kam es laut Polizei zunächst zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Ein 48-jähriger Mann aus Kirchlinteln übersah das verkehrsbedingte Abbremsen des vor ihm fahrenden Wagens. Er fuhr mit seinem Volvo auf das Heck eines Mercedes auf. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit und blockierte den linken Fahrstreifen in der Baustelle.

Rechtzeitig gebremst

Der folgende Fahrer eines BMW, ein 48-jähriger Mann aus Westerholt, konnte seinen Wagen rechtzeitig abbremsen und ein Auffahren auf den beschädigten Volvo verhindern.

Von Bremsmanöver überrascht und ausgewichen

Ein 26-jähriger Mann aus Papenburg konnte seinen BMW nicht mehr abbremsen und versuchte, auf den rechten Fahrstreifen auszuweichen. Trotzdem kam es zur Kollision zwischen der linken Fahrzeugfront von seinem BMW und dem rechten Heck des stehenden BMWs des 48-Jährigen, der dadurch auf den Volvo geschoben wurde. Beide BMW waren nicht mehr fahrbereit, der Wagen des 26-Jährigen blockierte nun zusätzlich den rechten Fahrstreifen und damit die gesamte Fahrbahn Richtung Hamburg.

Von Ausweichmanöver überrascht

Durch das plötzliche Ausweichen des 26-Jährigen nach rechts konnte der folgende Fahrer eines Audis einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Trotz einer eingeleiteten Bremsung fuhr der 35-jährige Mann aus Hamburg auf das Heck des stehenden BMWs auf.

60.000 Euro Sachschaden

Alle beteiligten Männer blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden wurde auf 60.000 Euro geschätzt. Der Schaden am BMW des 26-Jährigen wurde auf 40.000 Euro, der am BMW des 48-Jährigen auf 12.000 Euro geschätzt. Die Schäden am Volvo wurden mit 5.000 Euro angegeben.

Fünf Stunden Stau

Die komplett blockierte Richtungsfahrbahn Hamburg wurde so geräumt, dass der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen konnte. Trotzdem entstand ein Stau mit einer Länge von zehn Kilometern, der sich erst gegen 17 Uhr aufgelöst hatte. Für die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden Abschlepper angefordert, die ebenfalls durch den Stau anfahren mussten.

Immer wieder Auffahrunfälle

Immer wieder kommt es im Bautellenbereich auf der A1 zu Auffahrunfällen. Am 20. Dezember war dort ein Lasterfahrer gestorben, als vier Sattelzüge aufeinander auffuhren.