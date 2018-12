Stuhr. Der Wind in den vergangenen Tagen hat für einen Einsatz gesorgt: Am Freitagabend, 21. Dezember, musste die Feuerwehr Heiligenrode ausrücken.

Zu einer technischen Hilfeleistung musste die Feuerwehr Heiligenrode am Freitagabend: Um 18.59 Uhr wurde die Weh zu einem Sturmschaden in die Heiligenroder Heide gerufen. Eine Birke war wegen Sturmböen quer über die Fahrbahn gefallen. Die Feuerwehr rückte mit Motorsägen an und zerkleinerte den Baum. Er wurde danach an die Seite gebracht. Nach etwa 45 Minuten konnte die Fahrbahn laut Feuerwehrbericht wieder freigegeben werden.