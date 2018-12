Stuhr. Eine 40-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch, 19. Dezember, in Stuhr-Moordeich verletzt worden. Eine 79-jährige Autofahrerin hatte sie beim Abbiegen übersehen.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem PKW ist es am Mittwoch, 19. Dezember, um 7.45 Uhr in Moordeich gekommen. Dabei wurde die Radfahrerin verletzt.

Frau musste ins Krankenhaus

Die 40-jährige Frau aus Stuhr befuhr die Stuhrer Landstraße mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Varreler Landstraße. An der Kreuzung überquerte sie die Kirchhuchtinger Landstraße bei Grün. Ein 79-jährige PKW Fahrer übersah beim Abbiegen in die Kirchhuchtinger Landstraße die entgegenkommende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 40-jährige leicht verletzte und in ein Krankenhaus verbracht werden musste.