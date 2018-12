Brinkum. Namhafte Marken erweitern 2019 das Angebot im Ochtum-Park in Brinkum-Nord. Auch die Zahl der Parkplätze wird kräftig erhöht.

Es muss ja nicht immer Mode sein, die die Kunden in Scharen an die Bergiusstraße lockt: Storck und Ravensburger heißen die Mieter der beiden Outlet-Stores, die zurzeit im Ochtum-Park im Gewerbegebiet Brinkum-Nord neu entstehen. Das hat Rolf Müllmann, zusammen mit Ehefrau Michaela Eigentümer des auf preisreduzierte Markenartikel ausgerichteten Einkaufszentrums, auf dk-Anfrage mitgeteilt.

Und noch ein bekannter Markenname wird künftig dort zu finden sein: Direkt neben dem Süßwarenhersteller Storck (Werther’s Original, Merci, Knoppers) und dem Produzenten von Gesellschaftsspielen Ravensburger (Memory, Das verrückte Labyrinth) eröffnet die Kaffeehauskette Starbucks eine Filiale.

Eröffnung voraussichtlich im Frühjahr 2019

Besucher des Centers können seit einigen Wochen rege Bautätigkeit östlich an Gerry Weber angrenzend beobachten. Auf der vormaligen Parkfläche soll der Rohbau nach Angaben von Müllmann bis Weihnachten fertig sein. Für Ende März 2019 sei die Übergabe an die Mieter vorgesehen. Mit der Eröffnung sei dann voraussichtlich Ende April, Anfang Mai zu rechnen.

Die beiden neuen Outlet-Stores verfügen laut dem Eigentümer jeweils über eine Verkaufsfläche von rund 250 Quadratmetern, Starbucks richtet sich auf etwa 160 Quadratmetern ein. Der Coffee-Shop stehe hinsichtlich der Platzierung direkt an der Bremer Straße (B6) in einer Linie mit zwei schon vorhandenen gastronomischen Angeboten, McDonald’s und Burger King, so Müllmann.

Spielewelt für die ganze Familie

Dass die neuen Läden nicht das üppige Angebot an Modemarken noch vergrößern, darüber sei er „froh“, sagt der Investor. Vielmehr solle die „Familienorientierung“ des Ochtum-Parks verstärkt werden. Dazu passe, dass Brettspiele für die verschiedenen Altersgruppen im Trend lägen. Der Ravensburger-Shop werde sich zweigeteilt präsentieren, mit einem Verkaufsbereich und einer Spielewelt, in der Kinder und Erwachsene Spiele vor Ort testen können.

Neben den namhaften Neuzugängen sollen Investitionen in die Infrastruktur die laut Müllmann „positive“ Entwicklung des Ochtum-Parks weiter stützen. So soll die asphaltierte Parkfläche um rund 300 Stellplätze erweitert werden, inklusive sechs Busparkplätze. Außerdem liege die Baugenehmigung für einen Anbau an den „s.Oliver“-Shop vor, dort soll ein zweiter Toilettenbereich entstehen.