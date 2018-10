Ein neues Baugebiet in Brinkum, Nachverdichtung in Alt-Stuhr: Die Gemeinde Stuhr will die hohe Nachfrage nach Bauplätzen bedienen. Foto: imago/McPHOTO

Stuhr. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Stuhr ist groß. In Alt-Stuhr und in Brinkum will die Gemeinde mit neuen Bebauungsplänen den Druck mildern.