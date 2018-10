Gross Mackenstedt Zu einer Kollision zwischen einem Daimler Chrysler und einem VW Transporter ist es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße 322 in Groß Mackenstedt gekommen.

Ein 52-jähriger Chryslerfahrer aus Twistringen fuhr von einem Grundstück auf die Delmenhorster Straße in Richtung Delmenhorst, ohne den Vorrang des VW zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Für den Unfallverursacher lief es doppelt blöd: Bei der Unfallaufnahme wurde seitens der Beamten festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.