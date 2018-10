Brinkum. In der dunklen Jahreszeit verstärkt die Polizei ihre Verkehrskontrollen im Kampf gegen Einbrecher. Neben der Ermittlung von Tätern geht es auch um Abschreckung.

Bei einer Großkontrolle der Polizei zur Bekämpfung von Einbruchsdelikten sind am Dienstag in Brinkum-Nord mehr als 50 Beamte eingesetzt worden. Von 14 bis 21.30 Uhr ist an der Bremer Straße (B6) in Höhe des Ochtum-Parks und in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze zu Bremen stadtein- und stadtauswärts jeweils eine Kontrollstelle eingerichtet worden. Ziel der Aktion war es nach Angaben der Sprecherin der Polizeiinspektion Diepholz, Sandra Franke, „reisende Täter zu ermitteln, insbesondere aber diese von weiteren Tatbegehungen abzuschrecken“.

Betäubungsmittel in Mietwagen entdeckt

Aus Sicht der Polizei hat die Großkontrolle nicht nur „zahlreiche Ermittlungserkenntnisse“ gebracht. Laut Franke wurden zudem in einem Mietwagen Betäubungsmittel und größere Bargeldsummen entdeckt, was den Verdacht des Betäubungsmittelhandels begründe.

Darüber hinaus fanden die Beamten in den mehr als 200 kontrollierten Fahrzeugen zwei Waffen, darunter eine Schreckschusspistole. Zwei Personen mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, weil sie unter Drogeneinfluss standen, drei weitere Fahrzeuglenker verfügten nicht über die Fahrerlaubnis. Kräfte der Bereitschaftspolizei Oldenburg und des Zolls sowie Diensthundeführer unterstützten die Kontrollen.

Örtliche und reisende Täter im Visier

Hintergrund der Aktion war der Beginn der dunklen Jahreszeit, in der erfahrungsgemäß die Zahl der Einbruchsdelikten zunehme, erläuterte Franke. Die Einbrecher nutzten überwiegend die eintretende Dunkelheit aus, insbesondere die späten Nachmittags- und frühen Abendstunden.

Bei den Tätern handele es sich sowohl um örtliche Täter als auch um „reisende Tätergruppierungen“. Die Polizeiinspektion Diepholz nehme deshalb in den Herbst- und Wintermonaten verstärkt Verkehrskontrollen vor.