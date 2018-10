Moordeich. Im Wohngebiet an der Straße Windhorst soll das gewachsene Erscheinungsbild erhalten bleiben. Dazu sind Anpassungen des Bebauungsplans erforderlich.

Der Bau von größeren Mehrfamilienhäusern ist in Zeiten immer knapperen Wohnraums eigentlich ein begrüßenswertes Vorhaben. Das finden die Anwohner im Wohnviertel an der Straße Windhorst in Moordeich aber gar nicht: Sie befürchten, dass eine üppig dimensionierte Stadtvilla das homogene Erscheinungsbild ihrer beschaulichen, in weiten Teilen von eingeschossigen Häusern geprägten Wohngegend empfindlich stört.

Maximale Bauhöhe bislang nicht festgelegt

Mit dem Thema befasst sich die Politik am Donnerstag, 18. Oktober, zum wiederholten Male, wenn um 18 Uhr der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt bei seiner Sitzung im Stuhrer Rathaus unter anderem über eine Änderung des Bebauungsplans „Windhorst“ berät. Der B-Plan aus dem Jahr 1970 lässt im Geltungsbereich zwischen Stuhrer Landstraße, Hespenstraße und Kleinem Deichfluss eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss zu, eine maximale Bauhöhe wird nicht festgelegt.

Nachbarschaftskonflikte befürchtet

Ein Bauantrag für eine Stadtvilla mit fünf Wohnungen am Emsteker Weg im vergangenen Jahr hätte diese Festlegung voll ausgenutzt. Das hätte „mit hoher Wahrscheinlichkeit Nachbarschaftskonflikte zur Folge“ gehabt, wie die Gemeindeverwaltung in der Vorlage für den Ausschuss formuliert.

Die Gemeinde reagierte 2017 prompt: Eine Veränderungssperre wurde erlassen und das Bauvorhaben des Investors gestoppt. Außerdem wurde eine Änderung des Bebauungsplans auf den Weg gebracht, der den Status quo links und rechts der Straße Windhorst zementieren soll.

Änderung für gesamten Bereich gefordert

Weitere Bewegung kam in die Angelegenheit, als nach Angaben der Verwaltung 26 Anwohner des Astruper Wegs und des Bereichs Stuhrer Landstraße/Windhorst/Zur Windhorst beantragten, die nur teilweise geplante B-Planänderung und damit die Beschränkung auf ein Vollgeschoss auf das gesamte Gebiet auszudehnen.