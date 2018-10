Die Rettungskräfte konnten nichts mehr ausrichten: Ein 79-jähriger Moordeicher ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Moordeich. Für einen 79-jährigen Mann aus Moordeich ist am Sonntagmittag jede Hilfe zu spät gekommen, er verstarb in seiner Wohnung. Kurz nach 12.30 Uhr war die Feuerwehr Stuhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem Wohnhaus an der Straße In den Kämpen gerufen worden.