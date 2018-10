Zwölf Hausbewohner nach Brand in Brinkum in Behandlung MEC öffnen

Zwölf Personen mussten nach dem Feuer in Brinkum behandelt werden, zwei kamen ins Krankenhaus. Foto: Feuerwehr

Brinkum. Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brinkum sind am Mittwochabend zwölf Bewohner vom Rettungsdienst behandelt worden. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung ausgebrochen.