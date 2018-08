Stuhr. Niels Thomsen wird nicht für eine weitere Amtszeit als Stuhrer Bürgermeister kandidieren. Das gab er am Donnerstagmorgen in einer Mittelung bekannt.

„Am 13. Februar 2020 endet meine Wahlzeit als Bürgermeister der Gemeinde Stuhr. Für das Amt werde ich nicht erneut kandidieren“, schreibt Thomsen. Er gebe seine Entscheidung jetzt bekannt, damit die Fraktionen, Parteien und andere Interessierte ausreichend Zeit haben, um sich auf die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters vorzubereiten.

„Bleibe engagierter Bürgermeister“

„Sechseinhalb Jahre habe ich als Erster Gemeinderat und dann acht Jahre als Bürgermeister habe ich Verantwortung für die Gemeinde Stuhr übernommen. Ich arbeite sehr gern in meinem Beruf und werde in den kommenden 18 Monaten ein engagierter Bürgermeister bleiben“, schreibt Thomsen. Ein Termin für die Neuwahl werde der Rat der Gemeinde in einer seiner nächsten Sitzungen festlegen.