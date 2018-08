Mallorca-Stimmung beim Scheunenball in Stuhr-Varrel MEC öffnen

800 Gäste werden zum Scheunenball erwartet. Symbolfoto: Landjugend

Stuhr. Bis zu 800 Gäste werden am Samstag wieder beim Scheunenball auf Gut Varrel erwartet. Die Landjugend Hasbergen-Stuhr holt in diesem Jahr Schlagersänger Ronny Becker mit seiner Single „Bierpong“ in die Gutsscheune