Stuhr-Moordeich. Die Polizei sucht nach einem Einbruch nach Zeugen, die einen Einbruch bemerkt haben könnten. Bei dem Einbruch in Stuhr-Moordeich wurden am Samstag, 4. August, zwei Fahrräder gestohlen.

Zu einem Fahrradschuppeneinbruch ist es am Samstag in der Zeit von 1.30 bis 7.30 Uhr in der Pablo-Picasso-Straße in Stuhr-Moordeich gekommen. Ein bisher unbekannter Täter knackte nach Angaben der Polizei das Vorhängeschloss des Schuppens und entwendete daraus zwei Fahrräder. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Weyhe bittet unter der Telefonnummer (0421) 80660 um Zeugenhinweise.