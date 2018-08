Stuhr. Nachdem es einen Unfall am Freitag, 3. August, auf einem Parkplatz in Stuhr gegeben hatte, hat sich der Verursacher davongemacht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Freitag im Tatzeitraum von 8.35 bis 8.47 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Bassumer Straße in Stuhr-Brinkum gekommen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford C-Max. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1250 Euro. Die Polizei Weyhe bittet nun unter Telefon (0421)80660 um Zeugenhinweise.