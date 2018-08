Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Brinkum einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Symbolfoto: Michael Gründel

Brinkum. Wegen Trunkenheit am Steuer hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen 51-jährigen Autofahrer in Stuhr-Brinkum an der Weiterfahrt gehindert.