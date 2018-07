Moordeich. Zwei Autos sind am späten Sonntagabend auf der „Haferflocken-Kreuzung“ im Stuhrer Ortsteil Moordeich zusammengekracht, zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Gegen 23.15 Uhr war ein 22-jähriger Mercedesfahrer aus Delmenhorst nach Polizeiangaben auf der Stuhrer Landstraße in Richtung Delmenhorst unterwegs. Als er die Kreuzung geradeaus in Richtung Varreler Landstraße überqueren wollte, missachtet er das Stoppschild. Es kam zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten 62 Jahre alten Skodafahrerin aus Hamburg, die auf der Kirchhuchtinger Landstraße in Richtung Groß Mackenstedt fuhr.

Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.